Schianto fra due auto tra Nervi ed Est: due feriti e chilometri di coda

Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì sull’autostrada A12, tra i caselli di Nervi e Genoa Est in direzione Genova, dove due auto si sono scontrate.

Due le persone rimaste ferite, accompagnate in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto - all’altezza del km 9.5 - sono intervenuti oltre ai mezzi di soccorso anche la polizia Stradale, il personale di Autostrade e i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente di una delle due macchine rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Pesanti le conseguenze sul traffico per chi viaggia in direzione Genova: alle 19 erano 6 i km di coda già a partire dal casello di Recco, e Autostrade consigliava di uscire a Recco per rientrare a Est dopo avere percorso l’Aurelia. Il tratto è stato poi riaperto alle 19.15.