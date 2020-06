A12, schianto tra auto e camion tra Nervi e Recco: tratto chiuso e mezzi in coda

Non si ferma l'incubo traffico in autostrada. Mercoledì mattina un incidente tra un camion e una macchina ha costretto alla chiusura del tratto tra Nervi e Recco, con i mezzi bloccati in una coda che intorno alle 10 superava i 10 km.

L'incidente si è verificato in galleria Monte Moro, al km 12,5 in direzione Livorno. Il bilancio parla di due persona ferite, per fortuna non in modo grave; il traffico è letteralmente paralizzato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Alle 10.20 circa il tratto è stato riaperto con transito su una corsia, in attesa di completare l'intervento di ripristino, e si registravano 5 chilometri di coda in direzione di Livorno.