A12, tir si ribalta tra Sestri Levante e Deiva: tratto chiuso

Un’altra mattinata all’insegna dei disagi per chi si è messo in viaggio sulle autostrade liguri. Poco prima delle 7 un tir si è ribaltato sulle A12, nel tratto compreso tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione Livorno, e il tratto è stato chiuso da Salt, azienda che lo ha in concessione.

Traffico bloccato, dunque, per chi viaggia verso Livorno, che deve uscire obbligatoriamente a Sestri Levante e rientrare, tramite viabilità ordinaria, a Deiva Marina. Sul resto del nodo autostradale, rallentamenti tra Nervi e Recco per gli ormai noti lavori che fanno procedere su una sola corsia, e coda di un chilometro tra Nervi ed Est.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla A7, 2 chilometri di coda tra Bolzaneto e il bivio con l’A12, mentre sulla A10 sono 5 i chilometri di coda tra Arenzano e Pra’, con rallentamenti anche tra Pra’ e Pegli.