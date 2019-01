Incidente in A12, auto si ribalta: feriti tre ragazzi

Tre ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sull’autostrada A12, tra i caselli di Rapallo e Chiavari.

La più grave è una giovane di 23 anni, accompagnata in codice rosso all’ospedale San Martino con diversi traumi: stando a quanto ricostruito, l’auto stava viaggiando in direzione levante quando per motivi ancora da accertare si è ribaltata e ha continuato la corsa per circa 60 metri prima di fermarsi.

Sul posto sono intervento i vigili del fuoco di Rapallo e di Chiavari, che hanno estratto dalle lamiere la 23enne, rimasta all’interno dell’abitacolo. I due amici, un ragazzo di 18 e una ragazza di 20, sono invece riusciti a uscire da soli e sono stati accompagnati in via precauzionale in ospedale in codice giallo. Sul posto anche la Stradale.