Scontro tir-auto sull'A10, mattinata di caos sul nodo autostradale

Un incidente è avvenuto mercoledì mattina sull’autostrada A10 nel tratto compreso tra i caselli Arenzano e Pra’, dove un camion si è scontrato contro un’auto.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 6 in direzione Genova, stando alle prime informazioni sulla corsia di sorpasso, ma la modalità ancora non è chiara. Un uomo è rimasto ferito, seppur in modo lieve, ed è stato soccorso e accompagnato all’ospedale san Carlo in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente presente anche la Stradale per regolare il traffico, alla luce delle code e dei rallentamenti che si sono formati in uscita al casello di Pra’. Anche l'Aeroporto di Genova, alla luce del traffico e delle code sia da viabilità ordinaria sia dal casello di Genova Aeroporto, ha consigliato via social ai passeggeri di mettersi in viaggio per tempo per evitare di rimanere "imbottigliati".

Si tratta d’altronde di una mattinata impegnativa sul nodo autostradale ligure dopo due giorni di sciopero degli autotrasportatori: oltre all’incidente avvenuto in A10, si registrano code anche sull’A12 in uscita a Genova Est, al bivio con l’A7 e Genova Est, e ancora sull’A7 tra Bolzaneto e Sampierdarena e tra il bivio con l’A26 e Genova Aeroporto. Code anche sull’A26 tra Masone e il bivio con l’A10.