Tamponamento sull'A10, lunga coda

È bastato un tamponamento di lieve entità a causare una coda di diversi chilometri sull'autostrada A10 fra Voltri a Genova. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 16.30 e un'ora più tardi si registravano ancora 5 km di coda.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare soccorso a una persona ferita, giudicata in codice verde. In mattinata, sempre sull'A10 ma più a ponente, una donna ha perso la vita in seguito a un incidente.