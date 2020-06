Incidenti in A10 e A26, lunghe code

I vigili del fuoco dei comandi di Genova e Savona sono intervenuti poco dopo le 10 di giovedì 18 giugno 2020 sull'autostrada A10, fra Arenzano e Voltri, per un incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi pesanti.

I conducenti, fortunatamente, non hanno riportato ferite e sono riusciti a scendere autonomamente dai mezzi. Sul posto le squadre di Multedo e Varazze per la messa in sicurezza dell'area. Pesanti le conseguenze sul traffico, già rallentato a causa dei numerosi cantieri.

Intorno alle 11 un altro incidente ha provocato una coda di 10 chilometri tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Masone. Anche in questo caso per fortuna non si registrano feriti gravi.

«Una mattina di ordinario caos sulle autostrade della Liguria. Appena partito da Genova verso il ponente e già i primi 6 km di coda. Sulla corsia a fianco anche un scontro tra tir. Con tutti questi cantieri si moltiplicano gli incidenti, aumentando i rischi e non la sicurezza di chi si deve spostare. Continuiamo ad aspettare dal ministero un piano che liberi la nostra regione, letteralmente prigioniera di ritardi, inerzia, enefficienza. E oggi, per non assumersi responsabilità, c'è chi ha deciso di chiudere di fatto le autostrade della Liguria con una programmazione dei lavori che sarebbe grottesca se non fosse drammatica. Continuiamo a chiedere soluzioni al Governo al fianco dei nostri sindaci che oggi hanno scritto al ministero dei Trasporti per denunciare la drammatica situazione delle loro città. Ma vi pare possibile che dopo due anni dalla tragedia del Morandi la situazione sia questa? Il ministero approvi immediatamente e si assuma la responsabilità di un nuovo piano di lavori, che riduca il rischio di incidenti e consenta alla Liguria di ripartire. Sennò, se non sono capaci, passino immediatamente le competenze alla Regione e ce ne occuperemo noi, come abbiamo fatto per il Ponte per Genova. Se continuerà questa inerzia e scarico di responsabilità saremo costretti a pensare che qualcuno vuole soffocare deliberatamente il nostro territorio». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.