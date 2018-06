Tamponamento in A10 e code sull'A7: autostrade nel caos

Inizio mattinata all’insegna delle code e dei rallentamenti sul nodo autostradale ligure: intorno alle 9 alcune auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento sull’A10, e nel giro di poco tempo sul tratto le auto incolonnate hanno superato i 5 km, complice anche l’ora di punta.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Pra’ e il bivio con l’A7 in direzione Genova: non risultano feriti gravi, ma la circolazione, come detto, è risultata fortemente rallentata. Resta comunque aperta e libera una delle due corsie di marcia, visto che il tamponamento si è verificato su quella di sorpasso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stradale per regolare il traffico e monitorare la situazione.

Code e traffico intenso su A7 e A12

Complice l'acquazzone notturno, che ha reso l'asfalto più scivoloso e la circolazione più difficoltosa, altre cose si sono formate sull'A7 tra Genova Bolzaneto (dove si registra traffico in entrata e in uscita) e il bivio con l’A10 in direzione Genova; sempre tra Bolzaneto e il bivio con l’A12, in direzione Milano; e infine sull’A12, tra Genova Est e il bivio con l’A7 in direzione Genova.