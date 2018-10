Tir scontra cavalcavia sull'A10, chiusa via Arrivabene

Traffico bloccato sull'A10 dopo che un tir ha scontrato il cavalcavia autostradale all'altezza di via Arrivabene, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

A dare l'allarme in mattinata sono stati alcuni automobilisti, allarmati nel notare detriti sulla carreggiata nel tratto tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che insieme con i tecnici di Autostrade e la Stradale sono riusciti a ricostruire l'accaduto: il mezzo pesante avrebbe colpito con la parte superiore il cavalcavia costruito sotto via Arrivabene, facendo cadere calcinacci e trascinandoli poi lungo la strada.

I vigili del fuoco, di comune accordo con Autostrade e Stradale, hanno quindi deciso di effettuare una verifica sulla struttura chiudendo una corsia sul tratto interessato: inevitabile la formazione di code e rallentamenti.

Poco prima delle 11 anche via Arrivabene è stata chiusa alle auto in via precauzionale dalla Municipale in attesa del via libera, arrivato poco dopo le 12.30, mantenendo il divieto per veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, salvo gli autobus.