Incidente in autostrada, coda sull'A10

Disagi sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia fra Pegli e Aeroporto in seguito a un incidente, avvenuto intorno alle 16 di lunedì 18 febbraio 2019. Si è trattato di un tamponamento.

Sul posto sono intervenute due ambulanze ma alla fine solo una persona è stata trasferita all'ospedale Villa Scassi, in codice giallo, per le cure del caso. Ripercussioni sul traffico, già abitualmente rallentato in quel tratto.