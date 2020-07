Schianto fra auto e tir in A10, un morto

Incidente mortale in autostrada. Intorno alle 18.30 di sabato 18 luglio 2020 sull'A10 Genova Ventimiglia é stato temporaneamente chiuso il tratto tra aeroporto e Pra' in entrambe le direzioni, a causa di un incidente in un tratto cantierizzato con corsia in deviazione.

Nell'incidente tra un'auto e un mezzo pesante, avvenuto all'altezza del chilometro 5, il conducente dell'autovettura ha perso la vita e un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Villa Scassi in codice giallo. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Autostrade ha precisato che la corsia di deviazione era «correttamente installata e segnalata».

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco Genova di Autostrade. Intorno alle 19 si registravano 2 km verso Genova e 2 km verso Savona. In alternativa per il collegamento tra Aeroporto e Pra' si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.