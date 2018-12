Incidente sull'A10, auto finisce ribaltata

Due auto si sono scontrate, per cause da chiarire, sull'autostrada A10 e una è finita sul fianco. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 19 di domenica 9 dicembre 2018 all'interno della galleria Pallavicini fra Pegli e Voltri.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l'automedica del 118 la polizia stradale e i vigili del fuoco, ma fortunatamente le persone coinvolte sono riuscite a uscire da sole dai veicoli. I tre feriti sono stati trasferiti tutti in ospedale in codice giallo, segno che le loro condizioni non erano troppo gravi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti per circa un'ora.