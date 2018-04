Auto contro bus, un ferito in A10

Incidente in autostrada intorno alle 10.30 sull’A10 in direzione Genova, dove si è verificato un tamponamento che ha causato un ferito e oltre 4 km di coda. Lo schianto è avvenuto in galleria Lupo al km 6 tra una panda grigia e un autobus probabilmente a causa del manto stradale viscido per la pioggia.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Mele che ha trasportato in codice giallo al San Martino la donna alla guida dell'auto che ha riportato alcuni traumi costali. Al momento disagi al traffico con code che partono da Arenzano in direzione del capoluogo ligure.