Testacoda in autostrada per Enrico Ruggeri

Una valanga di commenti affettuosi sta raccogliendo la foto, postata sui social network dal cantante milanese Enrico Ruggeri, che ritrae la sua Maserati dopo un incidente, avvenuto sull'autostrada A10 in direzione Ventimiglia, poco prima di Savona.

Al volante non c'era Ruggeri ma un suo amico. Il cantante era a bordo insieme a due sue collaboratrici. «Tutto sommato dopo 400 metri di testa coda su un viadotto la macchina non è neanche messa così male - scrive il cantante -. Evidentemente non era il momento. Grazie a chi era al volante e a qualcuno in alto che ha evitato che il guard rail cedesse».

Nessuna delle quattro persone a bordo è rimasta ferita. Il cantante e il suo entourage erano diretti a Sanremo dove fra pochi giorni prende il via il festival della canzone italiana.