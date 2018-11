Schianto in A10, auto contro furgone fermo per un guasto

Incidente nel pomeriggio di mercoledì sull’A10, tra i caselli di Arenzano e Cogoleto, dove un’auto ha tamponato un furgone fermo a causa di un guasto.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 14 in galleria: nonostante l’urto, che ha distrutto l’auto, gli occupanti di entrambi i veicoli sono riusciti a uscire da soli e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le pattuglie della Stradale di Sampierdarena, e l’autostrada è stata chiusa al traffico per circa un quarto d’ora per consentire ai soccorsi di intervenire e per liberare la carreggiata.