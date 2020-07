Camion perde parte del carico sull'autostrada A10

Un incidente ha provocato una coda sull'autostrada A10 fra Albisola e Varazze verso Genova. Intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 2 luglio 2020, il guidatore di un camion ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi contro il guard rail. Nell'impatto un grosso blocco di marmo è finito sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso, polizia stradale e personale di Autostrade. Il camionista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Savona. Il traffico ha subito ripercussioni finché il materiale non è stato rimosso.

Sulla A10 sono in programma ispezioni alle gallerie "Faraggiana" e "Rossello", dal km 37+500 al km 35+400, e tra Savona e Celle Ligure il traffico da Savona verso Genova scorre attraverso una deviazione su una corsia nella carreggiata opposta. Per tale motivo, dalle 8 di venerdì 3 alle 23 di sabato 4 luglio, in modalità continuativa, non sarà accessibile la stazione di Albisola, in uscita per chi proviene da Savona e in entrata verso Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Savona.