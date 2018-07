Tir precipita dall'autostrada fra Savona e Albisola

Sull'autostrada A10 Genova-Savona, tra Savona e Albisola, verso Genova, ci sono (ore 10.47) 4 chilometri di coda per un camion finito in una scarpata all'altezza del chilometro 36 e 500 alle ore 8.10. Sono stati posizionati dei new jersey a protezione del varco e il recupero verrà effettuato durante la notte.

Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su due corsie. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari.

L'autista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.