Incidente sull'A10, coda fra Pra' e aeroporto

Una persona è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, in un incidente, avvenuto sull'autostrada A10 fra Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure poco prima delle 15 di mercoledì 23 gennaio 2019.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale oltre a un'ambulanza della Croce Verde Pegliese. Il paziente è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Nel tratto, abitualmente teatro di code dopo il crollo di ponte Morandi, il traffico è risultato ancora più rallentato.

La neve sta creando problemi anche ai mezzi di soccorso del 118, in città come sulle autostrade. Per questo dalla centrale operativa invitano le persone a stare a casa e non utilizzare mezzi privati per non intasare le strade.