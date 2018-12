Incidenti in autostrada e in città, black friday per il traffico

Ancora una mattinata complicata su strade e autostrade del nodo genovese. Poco prima delle 11 è avvenuto un incidente sull'autostrada A10 e si è formata una coda di un chilometro tra Pegli e Genova Aeroporto. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e due auto. Una persona è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.

Nelle ore precedenti si sono registrati disagi un po' su tutte le autostrade intorno a Genova a causa di alcuni lavori stradali. Situazione complicata anche in città per via di alcuni incidenti, avvenuti fra le 9 e le 11, in via Hermada, strada Guido Rossa, via Archimede e via Trenta Giugno 1960.

In ognuno degli incidenti si è registrato un ferito, trasportato in ospedale in codice giallo.