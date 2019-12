Camion si ribalta in A10, incidente in A12: traffico in tilt in autostrada

Incidente in mattinata sull’autostrada A10, tra il bivio con l’A26 e Arenzano verso Savona, dove un mezzo pesante si è ribaltato a causa delle forti raffiche di vento.

Il traffico sul tratto è bloccato, con una coda che poco prima di mezzogiorno era già di 3 km. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Il conducente del mezzo non è rimasto ferito, e nessun altro veicolo è coinvolto.

Ferito invece, fortunatamente in modo lieve, l’uomo di 50 anni rimasto coinvolto in un altro incidente che si è verificato in A12, tra Nervi e Recco. L’uomo è stato portato all’ospedale San Martino in codice giallo, sul tratto si è formata una coda di 2 km.