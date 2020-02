Incidente sul lavoro al porto di Pra': operaio schiacciato da un palo

Sono gravi le condizioni del trasportatore 57enne che lunedì mattina è stato schiacciato da alcuni pali nell’area ferroviaria del porto di Pra’.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8. Stando alle prime informazioni, l’uomo era stato incaricato di rimuovere del materiale dell’area ferroviaria appena fuori dal porto, dove si sta lavorando per potenziare lo snodo, e nel movimentare i pali alcuni gli sono finiti sulle gambe e ne è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica inviate dal 118, che hanno accompagnato l’uomo in codice rosso all’ospedale San Martino. Molto gravi le ferite, tanto che appena arrivato è stato subito portato in sala operatoria dove è stato sottoposto a intervento per salvargli entrambe le gambe, che rischia di perdere.