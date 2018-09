Incidente nella notte in porto, operaio ricoverato in ospedale

Incidente sul lavoro la scorsa notte intorno alle 3 a ponte Libia presso il terminal San Giorgio. Un operaio di 46 anni, che si trovava sulla nave Yigitcan, è caduto da un'altezza di quasi 2 metri, riportando un trauma cranico.

In base alla richiesta di intervento ricevuta, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica. L'operaio è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in codice giallo e ricoverato in osservazione con trauma cranico e possibile frattura della mascella.

Secondo la relazione annuale dell'Inal, diffusa a fine giugno, gli incidenti mortali sul lavoro sono in aumento in Liguria. Per fortuna l'ultimo episodio della notte scorsa non è andato a incrementare questi dati.