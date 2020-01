Schianto in corso Europa, i nodi da sciogliere tra alta velocità e pensiline dei bus

La velocità troppo elevata, notata anche da un testimone, sarebbe alla base del terribile incidente in cui hanno perso la vita Guido Grassi, 68 anni, e Bruno Lauria, 23, rimasti intrappolati nell’auto di Grassi dopo che si è ribaltata e ha preso fuoco in corso Europa, la notte tra sabato e domenica.

Stando a quanto raccontato da un altro automobilista agli agenti della sezione Infortunistica della polizia Locale, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (la versione più sportiva e potente della Giulia) avrebbe percorso corso Europa, strada certificata come tra le più pericolose in città, ad alta velocità, e l’urto con lo “spigolo” della pensilina dei bus che sorge all’altezza di NaturaSì l’avrebbe fatta sollevare in aria facendola ricadere ribaltata sull’asfalto. Poi l’incendio, divampato praticamente subito: Giuseppe Lunetta, il giovane che viaggiava sul sedile posteriore, ha fatto appena in tempo a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme divorassero la vettura.

Lo stesso Lunetta avrebbe riferito agli agenti della Locale, che si stanno occupando delle indagini su incarico della Procura, della velocità cui andava la Giulia. Eccessiva, proprio alla luce della presenza di quello spartitraffico rappresentato dalle pensiline dei bus, che hanno spinto il Comune a istituire il limite dei 30 km/h per prevenire eventuali incidenti. Che nel corso degli anni si sono comunque verificati, seppure non così gravi, confermando i timori dei tanti residenti (e non solo) che hanno più volte segnalato la pericolosità delle pensiline e la loro posizione.

Decine, intanto, i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati per la morte di Grassi e Lauria. L’azienda di cui Grassi era amministratore delegato, specializzata in prodotti per l’estetica, ha annunciato due giorni di lutto condivisi con la famiglia dell’imprenditore, ricordando che «Guido Grassi è stato ed è tuttora un punto di riferimento per quella che, da azienda, è diventata una grande famiglia. Il suo carisma, la sua professionalità e umanità hanno fatto da collante in quello che oggi è un team forte e unito», mentre a San Cataldo, paese d’origine di Lauria, si piange la morte di un giovane di appena 23 anni che a Genova era arrivato per realizzare i suoi sogni, e che si divideva tra lo studio e il lavoro in pizzeria, ai Sette Nasi.

Proprio dalla pizzeria stava tornando sabato notte, insieme con Lunetta, dopo avere finito di lavorare: aveva accettato un passaggio da Grassi, cliente abituale, per tornare verso il centro. Era da poco tornato dalla Sicilia, dove aveva festeggiato le feste di Natale insieme con i genitori, i fratelli (tra cui un gemello) e la fidanzata, e aveva ripreso a lavorare insieme con l'amico, anche lui originario di San Cataldo.