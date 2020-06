Incidente sul lavoro nell'ex Ilva, operaio rischia di perdere due dita

Incidente sul lavoro questa mattina presso lo stabilimento Arcelor Mittal di Cornigliano: a un operaio, manutentore esperto, è rimasta la mano schiacciata all'interno di una macchina e ora rischia di perdere 2 falangi.

«Riteniamo assolutamente intollerabile che possano ancora avvenire episodi gravi come quello accorso a un operaio in Arcelor Mittal questa mattina - dicono Alessandro Vella e Nicola Appice, segretario generale e delegato Rsu della Fim Cisl Liguria -. Non bisogna mai abbassare la guardia: il tema della sicurezza sul posto di lavoro deve essere sempre messo al primo posto, anche e soprattutto in quelle realtà dove è più alto il rischio di incidenti».