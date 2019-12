Incidente nel cantiere del nuovo ponte, operaio schiacciato da un carico

Incidente sul lavoro nel cantiere per la ricostruzione del ponte sul Polcevera.

Stando alle prime ricostruzioni, poco dopo le 16 di venerdì un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato da un carico che stava movimentando nel cantiere di levante e che gli è caduto addosso .

L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale San Martino in codice rosso per un trauma all'addolme. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Asl 3 per i controlli del caso.

Si tratta del secondo incidente che si verifica nel cantiere per il nuovo ponte, il primo era avvenuto lo scorso 20 novembre, quando una gru si era inclinata ferendo tre operai.