Incidente nel cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera

Incidente questa mattina intorno alle 11.40 all'interno del cantiere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera dove una gru si è inclinata. Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state subito sottoposte alle cure mediche del caso. Due operai sono stati trasportati all'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Gli operai sono al lavoro per rimettere in sicurezza l'area. La gru, abbattendosi, si è posata su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio.

Sono in corso accertamenti su quanto accaduto.