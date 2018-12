Mortale in A12, lutto per la morte di Nicola: «Ti ricorderemo sempre»

Si chiama Nicola Decio l’ennesima vittima delle strade liguri: 52 anni, originario di Campomorone, Decio è morto nel tragico incidente avvenuto mercoledì sera sull’autostrada A12, a un chilometro dal casello di Rapallo in direzione levante.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30, e ha coinvolto 7 veicoli, compreso il furgoncino con cui Decio trasportava medicinali. Al momento la dinamica è ancora poco chiara, e gli agenti della Stradale stanno completando rilievi e acquisizioni di concerto con il pubblico ministero, che dovrà poi decidere se aprire o meno un fascicolo e con quali accuse.

L’ipotesi avanzata in serata è che Decio sia stato tamponato, sia sceso dal furgoncino per controllare come stesse l’automobilista e sia stato travolto dalle altre auto che lo precedevano e non sono riuscite a fermarsi in tempo. Un maxi tamponamento a catena, insomma, che ha causato il ferimento di altre 4 persone (tutte accompagnate all’ospedale San Martino in condizioni non gravi) e il blocco totale del traffico sul tratto dell’A12 coinvolto per 3 ore.

Tanti i messaggi di cordoglio e solidarietà arrivati dopo la notizia della morte del 52enne, molto conosciuto in alta Valpolcevera. Dolore è stato espresso anche dai volontari della Croce Verde di Sestri Levante, che con Decio hanno avuto modo di collaborare, complice il suo lavoro, per diversi anni: «In un gesto d'altruismo ci hai lasciato anche tu - scrivono sulla pagina Facebook - La voglia di aiutare il prossimo, quella che ci hai trasmesso, ti ha accompagnato fino alla fine e ci hai lasciato cercando di aiutare chi pensavi avesse bisogno. Caro Nicola Decio, ti ricorderemo sempre».