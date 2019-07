Principio d'incendio in via XX Settembre

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 11 in via XX Settembre per un principio d'incendio all'interno di un appartamento al civico 37.

A dare l'allarme sono state alcune persone, preoccupate per il fumo che si era diffuso per le scale. I vigili del fuoco hanno risolto in fretta la situazione, dopo aver scoperto che si trattava di un cestino della carta andato a fuoco.