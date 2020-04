Notte di paura in centro storico, incendio in un palazzo storico di via Lomellini

Notte di paura per i residenti di un palazzo storico di via Lomellini, in centro storico, dove è divampato un incendio che ha semidistrutto un appartamento.

L'allarme è scattato intorno all'una. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento mentre i due residenti sono stati accompagnati in strada. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, nonostante il denso fumo, e dopo circa tre ore di lavoro l'appartamento è stato restituito perché considerato agibile.

Meno di due ore dopo, altro allarme in via Piacenza, a San Gottardo, dove un gabbiotto per gli attrezzi presente in un parcheggio ha preso fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento e messo in sicurezza il rogo intorno alle 9. In entrambi i casi non si conoscono le cause.