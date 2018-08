Incendio in un palazzo, paura in via Gramsci

Martedì pomeriggio, poco prima delle 15,30, la centrale operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incendio in un appartamento in via Gramsci 1C. Subito sul posto i mezzi dei pompieri, tra cui l'autoscala e il carro autoprotettori per la riserva d'aria respirabile.

Giunti sul posto, i soccorsi hanno appurato che in realtà, a bruciare, erano alcuni sacchi della lavanderia lasciati sul pianerottolo al quarto piano.

Le operazioni di spegnimento sono durate alcuni minuti e si è provveduto ad evacuare il fumo dal vano scale. Per fortuna i danni sono limitati, e non ci sono feriti.

Le cause sono in via di accertamento da parte del nucleo investigativo antincendio NIAT.