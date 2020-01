Incendio in appartamento, bimbo al Gaslini per principio d'intossicazione

Un'intera famiglia, bambino compreso, è finita in ospedale dopo che un incendio è divampato in un'abitazione di via Calda, a Sestri Ponente.

Il rogo è scoppiato poco prima delle 5 del mattino per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno portato in salvo tutti i residenti dando la precedenza al bambino, molto spaventato anche a causa del fumo inalato.

Tutti i membri della famiglia sono stati accompagnati in ospedale per precauzione, con il più piccolo affidato ai medici del Gaslini per le cure del caso. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, resta da dapire che cosa abbia causato l'incendio.