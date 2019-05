Cronaca Sampierdarena / Via del Campasso

Incendio nell'appartamento di uno sfollato, quasi certa l'origine dolosa

Il rogo è divampato intorno a mezzanotte in un edificio di via del Campasso, in zona rossa, uno di quelli evacuati in seguito al crollo del ponte Morandi. Indagini in corso da parte di polizia e vigili del fuoco