Ruspa in fiamme in porto: per spegnerla 250 litri di schiumogeno

Attimi di paura in nottata nel porto di Genova per un incendio partito da una ruspa sistemata in calata Rubattino.

L’allarme è partito dopo che una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo: sul posto, nel giro di pochi minuti, è arrivata una squadra di vigili del fuoco che ha subito iniziato le operazioni di spegnimento, finendo per utilizzare ben 250 litri di schiumogeno.

Alla fine il rogo è stato estinto senza danni per la gru soprastante. Restano da chiarire le cause.