Baracca in fiamme in via Erzelli, un morto

Una persona è morta in un incendio divampato nella notte in una baracca adibita a deposito materiale in via Erzelli, sotto la nuova rampa che porta al casello autostradale di Genova Aeroporto.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la densa colonna di fumo nero e e avvisato i Vigili del fuoco, che al loro arrivo hanno spento le fiamme e trovato il corpo di una persona tra le lamiere.

Impossibile al momento identificarla con certezza a causa dei danni procurati dal rogo, ma l’ipotesi è che si tratti di un senzatetto che ha acceso una stufetta o un fuoco per ripararsi dal freddo, si è addormentato e non si è accorto di quanto stava accadendo: a ucciderlo potrebbe essere stato il fumo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, cui sono affidate le indagini: a loro il compito di identificare il morto e di capire cosa esattamente sia successo. Parecchi timori tra i residenti per la vicinanza della struttura a un colorificio in cui sono presenti molti prodotti e composti chimici, ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l'incendio alla sola area sotto la rampa autostradale.