Paura a San Fruttuoso, illuminata a giorno da un incendio

Ore di apprensione per gli abitanti di San Fruttuoso nella serata di domenica 10 maggio 2020. Intorno alle 21 si sono verificate alcune esplosioni e un incendio, che ha visto coinvolti un camper e alcune auto parcheggiate in via Malfante, una traversa di via Berghini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare diverse ore per domare il rogo. Il boato che si è sentito nel quartiere potrebbe essere stato causato dallo scoppio della bombola di gas del camper.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ingenti i danni: oltre ai veicoli parcheggiati, le fiamme hanno avvolto la vegetazione circostante e una cabina elettrica. Terminate le operazioni di spegnimento, sono stati avviati accertamenti per cercare di chiarire l'origine del rogo. Non risultano feriti o intossicati.