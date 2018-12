Magazzino in fiamme a Marassi, danni ai contatori elettrici

Mattina di lavoro anche nel giorno dell'Immacolata, sabato 8 dicembre, per i vigili del fuoco. La squadra di Genova è poco dopo le 8, è intervenuta in via Rino Mandoli per l'incendio di un magazzino.

Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni nei locali contatori elettrici, senza che l'incendio si propagasse al resto della struttura.

Le cause sono ancora in via di accertamento.