Esplosione in un'azienda nei pressi di Ronco Scrivia: A7 riaperta ma lunghe code

È stata riaperta la A7, chiusa in mattinata a causa di un'esplosione in un'azienda in località Isolabuona: l'autostrada era stata bloccata nel tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia, in entrambe le direzioni, per motivi di sicurezza. Adesso il traffico è nuovamente consentito ma per andare a nord - verso Milano per intenderci - sono segnalati almeno 10 km di coda.

I fatti: cos'è successo

Un forte botto, poi le fiamme: attimi di paura giovedì mattina in località Isolabuona, a Ronco Scrivia, per l’incendio divampato in una ditta di lavaggio cisterne adiacente all’autostrada A7, la Interporto Ronchese Srl.

Ancora da chiarire le cause: l’incendio è divampato in una cisterna in fase di lavaggio che conteneva pentano, una tipologia di gas infiammabile, e una probabile dispersione dei residui del prodotto si è infiltrata nella caditoie del piazzale provocando una seconda, contenuta, fiammata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e personale di Autostrade, ed è stata disposta la chiusura dell’autostrada nel tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia, in entrambe le direzioni. Non risultano feriti, e intorno alle 11 le fiamme erano tornate sotto controllo e si stava passando alla bonifica dell'area.