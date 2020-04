Cronaca Sestri Ponente / Via alle Vecchie Fornaci

Bus prende fuoco al capolinea; altro incendio nella zona di monte Gazzo

Il primo rogo è divampato in via alle Vecchie Fornaci e i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domarlo. Meno complicata la situazione davanti alla stazione per il principio d'incendio che ha interessato il motore di un autobus