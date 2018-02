Prende fuoco l'olio in cucina: la cena del sabato sera "salvata" dai Vigili del Fuoco

La cena del sabato sera ha rischiato di trasformarsi in tragedia, in via Mura delle Grazie, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un principio di incendio in un appartamento.

I fatti: a una signora - mentre cucinava - ha preso fuoco l'olio, e le fiamme hanno intasato cappa e pensili. Una piccola distrazione che però poteva costare cara alla cuoca e alla sua casa. Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni della cucina. La donna si era allontanata autonomamente dalla abitazione dopo aver intuito il pericolo.