Incendio a Cogoleto, canadair ancora in volo, situazione sotto controllo

Un'altra notte di lavoro per i soccorritori presenti a Cogoleto, in seguito agli "strascichi" del terribile incendio che ha interessato le alture del paese nella notte tra lunedì e martedì.

Ancora un mercoledì di paura

Ieri erano presenti sul territorio ancora alcuni focolai, uno dei quali si è riattivato nel pomeriggio in maniera consistente, su una montagna tra la ex Stoppani e Lerca, mettendo nuovamente a rischio le abitazioni a Capieso, subito dietro il fuoco. Due case sono state fatte evacuare, anche se la situazione era più gestibile e comunque senz'altro non paragonabile a quella della notte tra il 25 e il 26 marzo. Sono intervenuti elicotteri e canadair.

Aggiornamenti incendio Cogoleto

Ancora questa mattina i mezzi aerei sono in volo per spegnere definitivamente quel che rimane del rogo: la situazione per ora è sotto controllo, anche se il vento soffia ancora forte. Oggi, dopo due giorni di chiusura, le scuole sono state riaperte.

Sul posto, Vigili del Fuoco, volontari Antincendio Boschivo, Protezione Civile, forze dell'ordine, pubbliche assistenze e associazioni del territorio. Il Coc di Cogoleto rimarrà aperto 24 ore su 24 fino al termine dell'emergenza.

Le cause

I carabinieri Forestali hanno sequestrato il cavo di un traliccio che si è spezzato in zona e che, molto probabilmente, ha innescato il rogo. È stato sequestrato anche il terreno circostante perché è stato trovato anche un albero caduto - presumibilmente a causa del vento - e che potrebbe aver tranciato il cavo. Per fare però chiarezza servirà una perizia, richiesta proprio nelle scorse ore.