Vasto incendio sopra Cogoleto, famiglie evacuate

Sono ancora ignote le cause dell'incendio che, verso le 23 di lunedì 25 marzo, è divampato sulle alture di Cogoleto, in località Capieso.

Le fiamme, sospinte dal forte vento, si sono dirette velocemente verso la costa, spostandosi poi verso ovest. Sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e pubbliche assistenze, in una lotta disperata contro le raffiche che hanno raggiunto i 100 km all'ora.

Alcune famiglie sono state fatte evacuare dalle abitazioni in via precauzionale: per l'accoglienza è stato predisposto il Palazzetto dello Sport di Varazze.

Disagi anche per gli automobilisti: dopo la mezzanotte è stata chiusa l'autostrada A10 con uscita obbligatoria ad Arenzano per chi si dirige verso Savona. Poco dopo, però, è stata bloccata anche la via Aurelia, e si è formata una lunga coda, con tanti mezzi che hanno deciso di tornare indietro verso Genova.