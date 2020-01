Appartamento in fiamme a Certosa, donna salvata dai vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato lunedì mattina in un appartamento di via Mansueto, nel quartiere genovese di Certosa.

A dare l'allarme intorno alle 9 è stata la residente, una donna che è stata recuperata dai vigili del fuoco arrivati sul posto è accompagnata all'esterno del palazzo, dove è stata poi affidata alle cure del 118. Il rogo, partito dalla cucina, è stato contenuto e spento nel giro di poco tempo.

Grande preoccupazione tra i residenti della zona per i numerosi mezzi intervenuti e per il denso fumo che ha invaso le scale, ma alla fine i pompieri, dopo avere controllato tutti gli appartamenti, hanno deciso di non evacuare il palazzo.