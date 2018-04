Fiamme al Cep nella notte: torna l'ipotesi piromane

Nella notte i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire al Cep, in via Martiri del Turchino, nel sentiero che porta alla scuola Quasimodo.

Qualcuno, infatti, ha appiccato un incendio, per fortuna spento velocemente dai pompieri. Adesso non resta che indagare sul caso, e pare che non si escluda nessuna ipotesi: non è il primo episodio del genere, in zona, e più volte si è parlato di un piromane seriale che entrebbe in azione di notte. Sarebbe stato addirittura avvistato, una delle ultime volte, mentre lanciava una molotov artigianale dalla sua auto. Non si esclude che potrebbe avere agito così anche stavolta.