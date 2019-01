Paura in via Trebisonda, rogo in un appartamento

Venerdì sera, i Vigili del Fuoco di Genova est sono interventi in via Trebisonda per un incendio in un appartamento.

Per cause in via di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in camera da letto. All'arrivo dei soccorsi, l'inquilina dell'appartamento, una ragazza, si era già messa in salvo.

I pompieri hanno iniziato a spegnere l'incendio dalla porta di casa, facendo poi evacuare i fumi con un moto ventilatore. Prima di entrare nell'appartamento hanno udito una forte esplosione, con molta probabilità causata da una bomboletta coinvolta nell'incendio.

La ragazza ha trovato alloggio per la notte da parenti.

Oggi avranno luogo i controlli per la verifica della agibilità.