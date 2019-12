Incendio nel cantiere del nuovo ponte, fiamme nella pila 13

Un violento incendio è divampato all’alba dell’ultimo giorno dell’anno nel cantiere per la costruzione del nuovo ponte.

Le fiamme sono partite dalle impalcature della pila 13, nel cantiere lato levante, un rogo molto violento per cui al momento ancora non si conoscono le cause. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con diverse squadre, e sfruttando l’autoscala sono riusciti a raggiungere l’incendio e ad avviare le operazioni di spegnimento.

Il cantiere, sia ieri sia oggi, è regolarmente aperto e gli operai al lavoro per la ricostruzione. Ancora non sono certi, come detto, i motivi dell’incendio, ma a innescarlo potrebbe essere stata una scintilla partita da un flessibile manovrato proprio da un operaio.

Al momento del rogo, infatti, sulla pila 13 stavano lavorando diverse maestranze, che non sono fortunatamente rimaste ferite. Via Fillak è stata chiusa al traffico in via precauzionale intorno alle 6, ed è stata riaperta soltanto alle 8, quando l'incendio era ormai stato domato. Presenti in cantiere anche gli uomini della Digos e la polizia.

Inevitabile, alla luce dell'incendio, un ulteriore ritardo nell'avanzamento del cantiere. Subito dopo l'Epifania avrebbero dovuto iniziare le operazioni per l'innalzamento delle nuove campate, compresa quella tra le pile 13 e 14, ma è probabile che le tempistiche si allungheranno anche in ragione degli accertamenti sui danni, della messa in sicurezza del manufatto e dell'ormai certa ricostruzione.