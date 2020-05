Due camion a fuoco in via della Superba, indagano i carabinieri

Indagano i Carabinieri di Sampierdarena su un incendio che ha coinvolto due camion parcheggiati nell’area demaniale nei pressi di via della Superba a Cornigliano.

I militari sono stati chiamati da una guardia giurata che si è accorta delle fiamme intorno alle due di notte.

I veicoli coinvolti sono un’autobotte per il trasporto di carbolubrificanti e un camion telonato, entrambi da tempo dismessi per la rottamazione. I mezzi erano posizionati in luoghi distanti tra loro all’interno dell’area, elemento che suggerisce l’ipotesi dolosa dell’incendio, ma sono ancora in corso le indagini per stabilire la dinamica dell'incendio. Al momento i carabinieri non sono riusciti a risalire ai proprietari dei due mezzi.