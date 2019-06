Box in fiamme a Marassi, vigili del fuoco in azione

Nel corso della serata di venerdì 21 giugno 2019 i vigili del fuoco sono intervenuti in via dall'Orto a Marassi per l'incendio di un box.

Per cause in via di accertamento del materiale all'interno ha preso fuoco. I vigili sono intervenuti con la squadra di Genova est, la prima partenza della centrale e il carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile.