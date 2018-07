Paura in via Cantore, autobus in fiamme

Paura in via Cantore nel pomeriggio di venerdì 6 luglio, quando il bus 8836 Amt ha preso fuoco mentre viaggiava.

Il mezzo è stato subito evacuato, e sul posto è arrivata la polizia locale per dirigere il traffico e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non si registra nessun ferito.

Non è la prima volta che un mezzo Amt va a fuoco: entro la fine del 2018 (massimo entro i primi mesi del 2019), per ricambiare quelli ormai troppo datati, arriveranno altri 82 nuovi autobus.