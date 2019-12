Autobus in fiamme nella rimessa delle Gavette

Un autobus della linea 18 ha preso fuoco mercoledì mattina nella rimessa Amt delle Gavette.

L’incendio è partito dal vano motore, a notare il fumo intorno alle 5 il personale dell’azienda, che è subito intervenuto con gli estintori e poi ha chiamato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il rogo.

Da chiarire ancora le cause, il mezzo resta fermo in rimessa per i danni al motore.