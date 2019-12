San Fruttuoso e Pra’, doppio rogo di auto nella notte

Due auto in fiamme nella notte in città, a distanza di due ore l’una dall’altra.

Il primo episodio in via Pra’ intorno alle 3.30, un Doblò regolarmente posteggiato. Il secondo rogo, invece, è avvenuto in vie Berghini, a San Fruttuoso, alle 5.30, e ha riguardato una Ford anche in questo caso regolarmente parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere gli incendi, e le volanti della polizia per accertamenti: non si tratterebbe di roghi dolosi, ma le cause restano da chiarire.